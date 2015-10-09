Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Узбекистану выбрали возможных соперников на ЧМ-2026

ФИФА обнародовала окончательный состав корзин перед жеребьевкой финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который впервые состоится в трех странах - США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

 На предстоящем мундиале впервые выступят 48 сборных. В их числе сборная Узбекистана, которая дебютирует на турнире. Эта национальная команда попала в корзину номер три.

Сейчас известны 42 участника мирового первенства. Жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне (США).

Полный состав корзин:

Корзина 1:

Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия;

Корзина 2:

Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия;

Корзина 3:

Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР;

Корзина 4:

Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Европейский плей-офф A (Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния), Европейский плей-офф B (Украина/Швеция/Польша/Албания), Европейский плей-офф C (Турция/Румыния/Словакия/Косово), Европейский плей-офф D (Дания/Македония/Чехия/Ирландия), FIFA Play-Off 1 (Новая Каледония/Ямайка/ДР Конго), FIFA Play-Off 2 (Боливия/Суринам/Ирак).


