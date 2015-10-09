Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026

Иранская делегация бойкотирует жеребьевку чемпионата мира — 2026 по футболу, которая пройдет в Вашингтоне (США) 5 декабря.

Причина такого решения Ирана — отказ властей США выдавать въездные визы некоторым членам иранской делегации.

"Мы сообщили ФИФА, что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту и что члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира", — говорится в сообщении Иранской федерации футбола для AP.

Сборная Ирана попала во вторую корзину сборных при жеребьевке группового этапа ЧМ-2026.

