Мировой футбол
Сегодня 13:15
 

Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026

Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 ©Fifa.com

Иранская делегация бойкотирует жеребьевку чемпионата мира — 2026 по футболу, которая пройдет в Вашингтоне (США) 5 декабря.

Причина такого решения Ирана — отказ властей США выдавать въездные визы некоторым членам иранской делегации.

"Мы сообщили ФИФА, что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту и что члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира", — говорится в сообщении Иранской федерации футбола для AP.

Сборная Ирана попала во вторую корзину сборных при жеребьевке группового этапа ЧМ-2026.

