Мбаппе уничтожил "Атлетик": "Реал" устроил разгром в Ла Лиге

Мадридский "Реал" разгромил на выезде "Атлетик" в матче 19-го тура Ла Лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Бильбао с разгромным счетом 3:0 в пользу гостей.

"Сливочные" захватили инициативу с первых минут: уже на седьмой Килиан Мбаппе открыл счёт. Перед самым перерывом Эдуарду Камавинга удвоил преимущество "Реала", воспользовавшись передачей Мбаппе. После отдыха французский форвард оформил дубль, поразив ворота басков на 59-й минуте. Камавинга, ставший одним из героев матча, вскоре был вынужден покинуть поле из-за травмы — на 69-й минуте.

Победа позволила мадридцам набрать 36 очков и удержаться на второй позиции, оставаясь в одном шаге от лидирующей "Барселоны". "Атлетик", имея в активе 20 баллов, находится на восьмом месте.

Далее "Реал" 7 декабря сыграет против "Сельты", а "Атлетик" на день раньше — 6 декабря — сойдётся с "Атлетико" в мадридском дерби.

