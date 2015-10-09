"Кайрат" с Калмурзой одержал первую победу в Лиге чемпионов и сотворил историю

Юношеская команда алматинского "Кайрата" одержала свою первую победу в текущем розыгрыше молодёжной Лиги чемпионов, обыграв сверстников из греческого "Олимпиакоса" со счётом 2:0 в матче шестого тура общего этапа соревнований, передают Vesti.kz.

Этот успех стал также первой победой казахстанского клуба в истории турнира — ранее "Астана" в сезоне-2015 проиграла все шесть матчей.

Как развивался матч

Стартовый удар по сопернику "Кайрат" нанёс уже на 4-й минуте. После выхода к воротам нападающий Рамазан Багдат спокойно реализовал момент и вывел алматинцев вперёд — 1:0.

После быстрого гола игра выровнялась, однако "Кайрат" действовал собранно в обороне и остро — в переходных фазах. Во втором тайме команда вновь поймала соперника на ошибке. На 57-й минуте Мухамедали Абиш удвоил преимущество, замкнув атаку точным ударом и поставив окончательную точку в матче — 2:0.

Стоит отметить, что ворота алматинской команды вновь защищал самый популярный футболист страны - Шерхан Калмурза.

Таблица и положение команд

Благодаря победе "Кайрат" набрал 4 очка и поднялся на 28-е место общего зачёта Юношеской лиги УЕФА.

"Олимпиакос" с 7 баллами занимает 20-ю позицию.

Что дальше

Сегодня вечером основные команды "Кайрата" и "Олимпиакоса" также проведут матч Лиги чемпионов.

Где и во сколько смотреть встречу — можно узнать по ссылке.

