"Кайрат" с Калмурзой одержал первую победу в Лиге чемпионов и сотворил историю

Юношеская команда алматинского "Кайрата" одержала свою первую победу в текущем розыгрыше молодёжной Лиги чемпионов, обыграв сверстников из греческого "Олимпиакоса" со счётом 2:0 в матче шестого тура общего этапа соревнований, передают Vesti.kz.
Этот успех стал также первой победой казахстанского клуба в истории турнира — ранее "Астана" в сезоне-2015 проиграла все шесть матчей.
Как развивался матч
Стартовый удар по сопернику "Кайрат" нанёс уже на 4-й минуте. После выхода к воротам нападающий Рамазан Багдат спокойно реализовал момент и вывел алматинцев вперёд — 1:0.
После быстрого гола игра выровнялась, однако "Кайрат" действовал собранно в обороне и остро — в переходных фазах. Во втором тайме команда вновь поймала соперника на ошибке. На 57-й минуте Мухамедали Абиш удвоил преимущество, замкнув атаку точным ударом и поставив окончательную точку в матче — 2:0.
Стоит отметить, что ворота алматинской команды вновь защищал самый популярный футболист страны - Шерхан Калмурза.
Таблица и положение команд
Благодаря победе "Кайрат" набрал 4 очка и поднялся на 28-е место общего зачёта Юношеской лиги УЕФА.
"Олимпиакос" с 7 баллами занимает 20-ю позицию.
Что дальше
Сегодня вечером основные команды "Кайрата" и "Олимпиакоса" также проведут матч Лиги чемпионов.
