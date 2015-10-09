Завершился первый тайм матча "Кайрат" - "Олимпиакос" в Лиге чемпионов

Завершился первый тайм матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и греческим "Олимпиакосом", сообщают Vesti.kz.

Матч проходит на стадионе "Астана Арена" в Астане. По итогам первой половины игры счет 0:0.

Гости всего нанесли восемь ударов - алматинцы не тревожили вратаря гостей. Голкипер алматинцев Темирдан Анарбеков несколько раз серьезно вступил в игру.

Гости сумели даже забить гол, который был отменен из-за офсайда.

Алматинцы вышли на матч в таком составе: Анарбеков (к), Мата, Сорокин, Широбоков, Тапалов, Байбек, Глэзер, Зариа, Рикардиньо, Мрынский, Эдмилсон.

Фото: Маржан Куандыкова/Vesti.kz©

