В Европе восхитились голом Сатпаева в Лиге чемпионов

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в соцсетях напомнил про гол нападающего Дастана Сатпаева в ворота "Копенгагена" в матче пятого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Сатпаев в Копенгагене при счете 3:0 в пользу хозяев поля обокрал вратаря хозяев и поразил пустые ворота. Матч завершился победой датчан со счетом 3:2.

"17-летняя звезда "Кайрата" из Алматы", - пишет аккаунт Лиги чемпионов.

В текущем розыгрыше турнира Сатпаев провел 12 матчей, включая квалификацию, в которых забил четыре гола и сделал один ассист.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!