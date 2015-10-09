В Европе восхитились голом Сатпаева в Лиге чемпионов

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в соцсетях напомнил про гол нападающего Дастана Сатпаева в ворота "Копенгагена" в матче пятого тура общего этапа, сообщают Vesti.kz.
Напомним, Сатпаев в Копенгагене при счете 3:0 в пользу хозяев поля обокрал вратаря хозяев и поразил пустые ворота. Матч завершился победой датчан со счетом 3:2.
"17-летняя звезда "Кайрата" из Алматы", - пишет аккаунт Лиги чемпионов.
В текущем розыгрыше турнира Сатпаев провел 12 матчей, включая квалификацию, в которых забил четыре гола и сделал один ассист.
