Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Олимпиакос" в Лиге чемпионов

Сегодня, 9 декабря, в Астане состоится матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и пирейским "Олимпиакосом", передают Vesti.kz.

Где и когда смотреть матч

Встреча в столице Казахстана стартует в 20:30 по местному времени. Прямую трансляцию игру в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan. Также просмотр будет доступен на официальном сайте вещателя.

Статистические факты от ФНК

"Кайрат" не выигрывал в последних восьми еврокубковых матчах;

"Кайрат" не одержал ни одной победы в 11 матчах группового/общего этапа ЛЧ;

"Кайрат" не пропускал в пяти из шести последних домашних матчах в еврокубках;

у "Олимпиакоса" две победы в 25 последних матчах группового/общего этапа ЛЧ;

"Олимпиакос" проиграл 12 последних выездных матчей группового/общего этапа Лиги чемпионов;

"Олимпиакос" играл против казахстанской "Астаны" в Лиге Европы-2016/17 (4:1 дома, 1:1 в гостях).

Главным судьёй матча назначен испанец Хуан Мартинес. На линиях ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието. Обязанности четвёртого арбитра выполнит Хавьер Альберола. За работу VAR отвечает Карлос дель Серро, а его помощником выступит Хавьер Иглесиас Вильянуэва.

Форма команд перед битвой в ЛЧ

Перед очным матчем "жёлто-чёрные" имеют в своём активе одно очко, тогда как греческий клуб набрал два. На основном этапе главного еврокубка алматинцы уже сыграли вничью с кипрским "Пафосом" (0:0) и потерпели поражения от лиссабонского "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5), миланского "Интера" (1:2) и датского "Копенгагена" (2:3).

В общей турнирной таблице этапа "Кайрат" занимает 35-е место, а "Олимпиакос" клуб располагается на 33-й строчке.

Будет ли ротация и что с Заруцким: слова Уразбахтина перед игрой "Кайрат"- "Олимпиакос"?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!