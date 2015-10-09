Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В Европе объявили вердикт по трансферу Чеснокова в британский клуб

В Европе объявили вердикт по трансферу Чеснокова в британский клуб Ислам Чесноков. ©ФК "Тобол"

Экс-защитник "Хартса" и сборной Литвы Саулюс Миколюнас высказался о перспективах вингера сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислама Чеснокова в шотландском чемпионате, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Миколюнас положительно оценил переход казахстанского вингера, который присоединится к клубу в январе 2026 года. Бывший игрок "Хартса" отметил, что игрок обладает качествами, необходимыми для успешной игры в Шотландии.

"Увидел в Исламе смелого парня с хорошей левой — техничный, физически развитый и забивной. У него есть все качества, чтобы заиграть в Шотландии, поэтому не думаю, что возникнут трудности. Правда, важно учесть высокий темп и нагрузку чемпионата, но он может свыкнуться за 2–3 недели", — сказал ветеран.

Отдельно он подчеркнул, что Чеснокову важно как можно быстрее адаптироваться за пределами поля, в том числе через знание языка.

"Не знаю, как у Чеснокова с английским, но ему нужно понимать философию тренера, адаптироваться и взаимодействовать с прессой. А она же пишет самые разные вещи в случае провала (смеётся)", — добавил Миколюнас.

Переход Чеснокова в "Хартс" ранее подтвердил главный тренер шотландской команды Дерек Макиннес.

В текущем сезоне 26-летний вингер провёл 28 матчей за "Тобол", записав на свой счёт 10 забитых мячей и четыре ассиста во всех турнирах.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
11 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 0 человек

