В Европе объявили вердикт по трансферу Чеснокова в британский клуб

Экс-защитник "Хартса" и сборной Литвы Саулюс Миколюнас высказался о перспективах вингера сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислама Чеснокова в шотландском чемпионате, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Миколюнас положительно оценил переход казахстанского вингера, который присоединится к клубу в январе 2026 года. Бывший игрок "Хартса" отметил, что игрок обладает качествами, необходимыми для успешной игры в Шотландии.

"Увидел в Исламе смелого парня с хорошей левой — техничный, физически развитый и забивной. У него есть все качества, чтобы заиграть в Шотландии, поэтому не думаю, что возникнут трудности. Правда, важно учесть высокий темп и нагрузку чемпионата, но он может свыкнуться за 2–3 недели", — сказал ветеран.

Отдельно он подчеркнул, что Чеснокову важно как можно быстрее адаптироваться за пределами поля, в том числе через знание языка.

"Не знаю, как у Чеснокова с английским, но ему нужно понимать философию тренера, адаптироваться и взаимодействовать с прессой. А она же пишет самые разные вещи в случае провала (смеётся)", — добавил Миколюнас.

Переход Чеснокова в "Хартс" ранее подтвердил главный тренер шотландской команды Дерек Макиннес.

В текущем сезоне 26-летний вингер провёл 28 матчей за "Тобол", записав на свой счёт 10 забитых мячей и четыре ассиста во всех турнирах.

В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!