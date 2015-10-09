Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

В Сербии оценили шансы голкипера алматинского "Кайрата" Темирлана Анарбекова на возможный переход в Европу после его яркого сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на Sports24.kz.

В "Спартаке" высказались о перспективах Анарбекова

Бывший защитник "Кайрата", а ныне спортивный директор сербского "Спартака" из Суботицы Жарко Маркович прокомментировал возможный интерес европейских клубов к 22-летнему вратарю алматинцев. Он подчеркнул, что переходы голкиперов в Европу традиционно сложны, однако отметил потенциал Анарбекова.

"Если говорить честно, вратарям действительно очень сложно уехать в Европу. Во многих странах к иностранным голкиперам относятся осторожно и берут их редко. Есть чемпионаты, где это возможно, но путь всё равно непростой. Анарбеков талантливый парень, у него точно есть способности, чтобы играть в Европе. Посмотрим, как сложится. Если он уедет — я буду очень рад. Но, как я уже говорил, сделать трансфер в Европу вратарю всегда нелегко", — сказал Маркович.

Один из ключевых игроков "Кайрата"

Сезон-2025 стал для Анарбекова прорывным. В текущем году он провёл 18 матчей, в 11 из которых сохранил ворота "сухими". Всего голкипер пропустил лишь 13 мячей, став одним из важнейших элементов оборонительной линии команды.

Стоимость и признание болельщиков

Рыночная стоимость Анарбекова оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 234,5 млн тенге). Совсем недавно он был признан лучшим игроком "жёлто-чёрных" в сезоне по версии фанатов.

"Кайрат" объявил решение по Темирлану Анарбекову

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

