В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

В Сербии оценили шансы голкипера алматинского "Кайрата" Темирлана Анарбекова на возможный переход в Европу после его яркого сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на Sports24.kz.

В "Спартаке" высказались о перспективах Анарбекова

Бывший защитник "Кайрата", а ныне спортивный директор сербского "Спартака" из Суботицы Жарко Маркович прокомментировал возможный интерес европейских клубов к 22-летнему вратарю алматинцев. Он подчеркнул, что переходы голкиперов в Европу традиционно сложны, однако отметил потенциал Анарбекова.

"Если говорить честно, вратарям действительно очень сложно уехать в Европу. Во многих странах к иностранным голкиперам относятся осторожно и берут их редко. Есть чемпионаты, где это возможно, но путь всё равно непростой. Анарбеков талантливый парень, у него точно есть способности, чтобы играть в Европе. Посмотрим, как сложится. Если он уедет — я буду очень рад. Но, как я уже говорил, сделать трансфер в Европу вратарю всегда нелегко", — сказал Маркович.

Один из ключевых игроков "Кайрата"

Сезон-2025 стал для Анарбекова прорывным. В текущем году он провёл 18 матчей, в 11 из которых сохранил ворота "сухими". Всего голкипер пропустил лишь 13 мячей, став одним из важнейших элементов оборонительной линии команды.

Стоимость и признание болельщиков

Рыночная стоимость Анарбекова оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 234,5 млн тенге). Совсем недавно он был признан лучшим игроком "жёлто-чёрных" в сезоне по версии фанатов.

"Кайрат" объявил решение по Темирлану Анарбекову

