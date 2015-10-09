Со счётом 5:0 завершился бой Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Оразбек Асылкулов провёл первый поединок на чемпионате мира-2025 от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 57 килограммов стал представитель Кабо-Верде Санчес Да Силва.

Первый раунд завершился уверенной победой Асылкулова - 5:0. Вторая трёхминутка с идентичным счётом завершилась в пользу казахстанца. В третьем отрезке Да Силву спас был только нокаут, чего не допустил Оразбек, уверенно доведя встречу до виктории.

Таким образом, Асылкулов проходит в следующую стадию, а Да Силва покидает соревнования.

Далее сегодня, 7 декабря, в рамках вечерней сессии соревновательного дня также выступят Ертуган Зейнуллинов и Абылайхан Жусупов. Подробная информация о соперниках и прямая трансляция поединков доступна по ссылке.

Чемпионат мира в Дубае проходит с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат приз в размере 300 000 долларов, серебряные призёры — 150 000 долларов, бронзовые медалисты — 75 000 долларов, а команды, завершившие выступление на стадии четвертьфинала, заработают по 10 000 долларов.

