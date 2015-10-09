Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 07:15
 

Прямая трансляция боёв Жусупова и других казахстанцев на ЧМ по боксу

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция боёв Жусупова и других казахстанцев на ЧМ по боксу ©Olympic.kz

Сегодня, 7 декабря, ещё три боксёра сборной Казахстана проведут свои первые бои на чемпионате мира от IBA, проходящем в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 7 декабря, ещё три боксёра сборной Казахстана проведут свои первые бои на чемпионате мира от IBA, проходящем в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Оразбек Асылкулов будет боксировать в дневной сессии, а Ертуган Зейнуллинов и Абылайхан Жусупов - в вечерней.

Дневная сессия (начало - в 18:00 по времени Астаны)

57 кг. Оразбек Асылкулов vs Элисандро Санчес Да Силва (Кабо-Верде)

Вечерняя сессия (начало - в 22:00)

63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов vs Даваадалай Алтангерел (Монголия)
71 кг. Абылайхан Жусупов vs Арарат Харутюнян (Армения)

Прямая трансляция поединков будет доступна здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/16 финала, мужчины
8 декабря 00:45   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Жусупов
Ничья
Арутюнян
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!