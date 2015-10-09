Прямая трансляция боёв Жусупова и других казахстанцев на ЧМ по боксу

Сегодня, 7 декабря, ещё три боксёра сборной Казахстана проведут свои первые бои на чемпионате мира от IBA, проходящем в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Оразбек Асылкулов будет боксировать в дневной сессии, а Ертуган Зейнуллинов и Абылайхан Жусупов - в вечерней.

Дневная сессия (начало - в 18:00 по времени Астаны)

57 кг. Оразбек Асылкулов vs Элисандро Санчес Да Силва (Кабо-Верде)

Вечерняя сессия (начало - в 22:00)

63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов vs Даваадалай Алтангерел (Монголия)

71 кг. Абылайхан Жусупов vs Арарат Харутюнян (Армения)

Прямая трансляция поединков будет доступна здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

