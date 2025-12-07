Боец из Узбекистана отправил соперника в нокдаун в драматичном бою UFC

Боец полутяжёлого веса из Узбекистана Богдан Гуськов (18-3-1) не смог победить поляка Яна Блаховича (29-11-2) на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Во втором раунде Гуськов отправил соперника в нокдаун, но не смог завершить бой досрочно. В третьем раунде Блахович пошёл вперёд и выровнял положение, а на последних секундах был близок к досрочной победе, однако финальная сирена спасла Гуськова.

В итоге судьи зафиксировали ничью, хотя Гуськов мог рассчитывать на победу, если бы не отдал заключительный раунд.

Для Гуськова это первая ничья в карьере при 18 победах и трёх поражениях. Для Блаховича — вторая ничья при 29 победах и 11 поражениях.

Отметим, что в главном событии ивента действующий чемпион легчайшего веса грузин Мераб Двалишвили (21-4) проведёт реванш с бывшим чемпионом из России Петром Яном (19-5).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!