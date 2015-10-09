С неожиданным исходом обернулся главный бой вечера, где должен был выступить Алимханулы

В Сан-Антонио (США) прошёл вечер бокса, в главном событии которого временный чемпион WBC в суперлёгком весе мексиканец Исаак Крус (28-3-2, 18 КО) встретился с американцем Ламонтом Роучем (25-1-3, 10 КО), передают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов и завершился вничью (113-113 дважды и 115-111 в пользу Круса). При этом Роуч в третьем раунде побывал в нокдауне.

Для Круса это вторая ничья в карьере при 28 победах и трёх поражениях. Роуч уже третий поединок свёл к ничьей, имея на счету 25 побед и одно поражение.

В соглавном событии казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) должен был боксировать с кубинцем Эрисланди Ларой (32-3-3, 19 КО). Однако после положительного допинг-теста Алимханулы был снят с поединка. Ему на замену вышел венесуэлец Йохан Гонсалес (36-5, 34 КО), который уступил Ларе по очкам.

