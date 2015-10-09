В КПЛ расстались с призёром чемпионата Европы

Российский специалист Денис Колодин завершил работу в футбольном клубе "Елимай" в качестве помощника главного тренера по взаимному соглашению сторон, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу семейчан.

В 2016 году Колодин вместе с главным тренером Андреем Карповичем провёл сезон в "Алтае". До сегодняшнего дня они работали в тандеме в ведущих клубах страны, и становились серебряными и бронзовыми призёрами КПЛ.

Колодин - бывший игрок сборной России. В 2008 году он завоевал бронзу чемпионата Европы.

Ранее "Елимай" расстался с экс-игроком сборной Сербии, подробности - по ссылке.

Напомним, "Елимай" завершил сезон КПЛ-2025 на четвёртом месте и впервые в истории клуба сыграет в еврокубках - Лиге конференций.

