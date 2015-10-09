"Елимай" расстался с экс-игроком сборной Сербии

Семейский "Елимай" объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним сербским защитником Неманьей Чаласаном, передают Vesti.kz.
В прошедшем сезоне сербский футболист сыграл за "Елимай" 28 игр и отметился четырьмя ассистами.
Неманья ранее играл в чемпионатах Сербии и Португалии. Сообщалось, что в нынешнее зимнее трансферное окно может стать игроком узбекистанского "Андижана",
Чаласан в 2017 году вызывался в сборную Сербии, сыграв один товарищеский матч.
