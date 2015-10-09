Казахстан обыграл Украину и сыграет с Мексикой в полуфинале чемпионата мира

Сборная Казахстана по сокке победила команду Украины в четвертьфинале чемпионата мира в мексиканском Канкуне, передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее оказались казахстанцы — 2:1.

Счёт открыл Денис Хруль на 22-й минуте, а Фарзад Ескелди на 37-й минуте провёл ответный мяч.

В серии буллитов у победителей отличились Куаныш Бегалин и Бекруз Пишкар. В составе украинцев свой гол забил Евгений Смоловик.

В полуфинале сборная Казахстана встретится с Мексикой, которая в четвертьфинале победила Болгарию со счётом 4:2. В другом матче 1/2 финала сыграют Польша - Нидерланды.

Сокка — командная игра, схожая с мини-футболом, но с шестью игроками в команде и полем большего размера. Каждый матч состоит из двух таймов по 25 минут, а на поле помимо вратаря играют пять полевых игроков.

