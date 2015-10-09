19-кратный чемпион из Европы решил подписать контракт с Модричем

Итальянский "Милан" принял решение по будущему 40-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича, передают Vesti.kz.

Милан готов активировать опцию продления

По данным La Gazzetta dello Sport, руководство "россонери" всё увереннее склоняется к продлению контракта с Модричем, который истекает 30 июня 2026 года и уже содержит опцию продления на один год. В клубе считают, что влияние хорвата на игру команды и раздевалку остаётся ключевым — ни один игрок нынешнего состава не выполняет роль лидера лучше него.

Опыт Модрича — баланс для молодёжной стратегии

Параллельно "Милан" готовит усиление состава к зимнему трансферному окну 2026 года — близок переход колумбийца Хуана Давида Арисалы, а также продолжаются переговоры по атакующему вингеру "Баварии" Аддину Личине. "Россонери" активно строят команду вокруг молодых талантов, однако понимают, что без опытных мастеров топ-уровня невозможно бороться за титулы. Поэтому продление соглашения с Модричем рассматривается как стратегический шаг.

Хорват продолжает быть лучшим на поле

Несмотря на возраст, Модрич стабильно входит в число сильнейших игроков в каждом матче. Недавний пропуск встречи Кубка Италии против "Лацио" был связан лишь с необходимостью дать ветерану отдых перед играми чемпионата. Его роль в команде Массимилиано Аллегри не вызывает сомнений — хорват остаётся мозгом команды.

Напомним, что обладатель "Золотого мяча" 2018 года перебрался в стан "Милана" минувшим летом, покинув мадридский "Реал" в статусе самого титулованного игрока клуба.

Модрич с "Миланом" идёт за историческим чемпионством

В текущем сезоне Модрич провёл за "красно-чёрных" 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Сейчас "Милан" занимает второе место в Серии А с 28 очками и всерьёз претендует на титул. Команда выигрывала чемпионат Италии 19 раз — и Модрич может принести "россонери" юбилейное Скудетто уже в свой первый сезон.

