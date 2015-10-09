Гврадиола задумал трансфер 18-летнего вундеркинда за 120 миллионов

Главный тренер "Манчестер Сити" каталонский специалист Хосеп Гвардиола задумал трансфер одного из самых перспективных вингеров поколения в английский гранд, передают Vesti.kz.

"Сити" готовит рекордное предложение

"Горожане" вновь выходит на передовую трансферного рынка: клуб, как сообщает Fichajes, планирует сделать официальное предложение в размере 120 миллионов евро за 18-летнего бразильца Эстевана Виллиана. Гвардиола считает молодого вингера идеальным игроком для развития долгосрочного проекта.

Несмотря на контракт с "Челси" до 2033 года, интерес к футболисту стремительно растёт, и "Сити" стремится опередить конкурентов, используя идеальный момент для трансфера.

Эстеван поражает скаутов и укрепляет статус таланта поколения

Выход Эстевана на уровень АПЛ произвёл сильное впечатление даже на опытных аналитиков. Вингер выделяется дриблингом, уверенностью в единоборствах и стабильной игрой под давлением. Штаб "Сити" давно отслеживает его прогресс и уверен, что он способен стать ключевым игроком в атаке клуба на годы вперёд.

"Челси" хочет сохранить звезду, но сумма может изменить всё

В Лондоне рассчитывают удержать бразильца, которого подписали заранее, предвидя его огромный потенциал. Однако предложение в 120 миллионов евро, а также готовность "Сити" удвоить зарплату игрока, ставят "Челси" в сложное положение.

По информации источника, в Манчестере готовы строить вокруг Эстевана отдельный спортивный проект и дать ему роль, недоступную большинству футболистов такого возраста.

Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!