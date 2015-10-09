Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ

Фанаты "Манчестер Сити" требуют вернуть узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова в стартовый состав и посадить Матеуса Нунеса на скамейку после очередного провального матча португальца, передают Vesti.kz.

Болельщики "горожан" всерьёз обеспокоены тем, что происходит на позиции правого защитника. После тяжёлой победы над "Фулхэмом" со счётом 5:4 в рамках 14-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) многие фанаты в соцсетях напрямую обратились к главному тренеру "Сити" испанскому специалисту Хосепу Гвардиоле: вернуть Абдукодира Хусанова в стартовый состав.

Нунес снова провалился — фанаты требуют перемен

Матеус Нунес, который в последние недели выходит справа в обороне, вновь стал одной из самых обсуждаемых персон. Португалец выглядел неубедительно: его неоднократно обыгрывали вингеры "Фулхэма" Алекс Ивоби и Самюэл Чуквуезе, а ошибки базового полузащитника привели к волнению в концовке матча, когда "Сити" едва не упустил комфортное преимущество 5:1.

Фанаты были беспощадны:

"Вы не сможете выиграть титул, имея Матеуса Нунеса стартовым правым защитником", — написал один из болельщиков.

Другой добавил:

"Пеп, что должно произойти, чтобы ты вернул Хусанова? Я устал от Нунеса. Его просто беспощадно уничтожают соперники", — цитирует слова фанатов Football Insider.

Где Хусанов?

Абдукодир Хусанов начал сезон убедительно, освоившись на новой позиции правого защитника, однако выбыл после травмы. В последний раз в АПЛ он выходил на поле 21 сентября в матче против лондонского "Арсенала" (1:1), но был заменён в перерыве из-за повреждения голеностопа.

С тех пор место справа занял Нунес, что вызвало недовольство болельщиков: они считают, что именно Хусанов способен стабилизировать игру в обороне.

История трансфера и статистика

Абдукодир Хусанов перешёл в "Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим узбекским футболистом в истории. В текущем сезоне на его счету семь матчей за "горожан".

