Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 11:45
 

Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ Абдукодир Хусанов. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Фанаты "Манчестер Сити" требуют вернуть узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова в стартовый состав и посадить Матеуса Нунеса на скамейку после очередного провального матча португальца, передают Vesti.kz.

Поделиться

Фанаты "Манчестер Сити" требуют вернуть узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова в стартовый состав и посадить Матеуса Нунеса на скамейку после очередного провального матча португальца, передают Vesti.kz.

Болельщики "горожан" всерьёз обеспокоены тем, что происходит на позиции правого защитника. После тяжёлой победы над "Фулхэмом" со счётом 5:4 в рамках 14-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) многие фанаты в соцсетях напрямую обратились к главному тренеру "Сити" испанскому специалисту Хосепу Гвардиоле: вернуть Абдукодира Хусанова в стартовый состав.

Нунес снова провалился — фанаты требуют перемен

Матеус Нунес, который в последние недели выходит справа в обороне, вновь стал одной из самых обсуждаемых персон. Португалец выглядел неубедительно: его неоднократно обыгрывали вингеры "Фулхэма" Алекс Ивоби и Самюэл Чуквуезе, а ошибки базового полузащитника привели к волнению в концовке матча, когда "Сити" едва не упустил комфортное преимущество 5:1.

Фанаты были беспощадны:

"Вы не сможете выиграть титул, имея Матеуса Нунеса стартовым правым защитником", — написал один из болельщиков.

Другой добавил:

"Пеп, что должно произойти, чтобы ты вернул Хусанова? Я устал от Нунеса. Его просто беспощадно уничтожают соперники", — цитирует слова фанатов Football Insider.


Где Хусанов?

Абдукодир Хусанов начал сезон убедительно, освоившись на новой позиции правого защитника, однако выбыл после травмы. В последний раз в АПЛ он выходил на поле 21 сентября в матче против лондонского "Арсенала" (1:1), но был заменён в перерыве из-за повреждения голеностопа.

С тех пор место справа занял Нунес, что вызвало недовольство болельщиков: они считают, что именно Хусанов способен стабилизировать игру в обороне.

История трансфера и статистика

Абдукодир Хусанов перешёл в "Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим узбекским футболистом в истории. В текущем сезоне на его счету семь матчей за "горожан".

Ранее Гвардиола принял решение по Хусанову в "Манчестер Сити".

Добавим также, что сенсацией обернулся матч "Ман Сити" с Хусановым в Лиге чемпионов

Выведший Узбекистан на ЧМ-2026 тренер получил предложение от топ-клуба АПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 10 3 1 27-7 33
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
3 Астон Вилла 14 8 3 3 20-14 27
4 Челси 14 7 3 4 25-15 24
5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18-11 23
6 Сандерленд 14 6 5 3 18-14 23
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 4 4 24-20 22
8 Ливерпуль 14 7 1 6 21-21 22
9 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
10 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
13 Брентфорд 14 6 1 7 21-22 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14-22 15
17 Лидс Юнайтед 14 4 2 8 16-26 14
18 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
19 Бернли 14 3 1 10 15-28 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 14 0 2 12 7-29 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 20:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Сандерленд
Сандерленд
(Сандерленд)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Сандерленд
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!