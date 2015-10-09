"Ман Сити" выдал триллер с 9 голами и сорвал сенсацию в АПЛ

"Фулхэм" уступил в родных стенах "Манчестер Сити", едва не сотворив сенсацию в результативном матче 14-го тура английской Премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Крэйвен Коттедж" и завершилась со счётом 4:5. При этом гости вели 3:0 и 5:1, но упустили солидное преимущество, позволив сопернику сократить разницу до минимальной.

В составе "Сити" отличились Эрлинг Холанд (17-я минута), Тиджани Рейндерс (37-я), Фил Фоден (44-я, 48-я), а также был зафиксирован автогол Сандера Берге (54-я). У хозяев точными ударами отметились Эмиль Смит-Роу (45+2-я), Алекс Ивоби (57-я) и Самуэль Чуквуезе (72-я, 78-я).

"Манчестер Сити", набрав 28 очков, занимает второе место в таблице, тогда как "Фулхэм" с 17 очками располагается на 15-й позиции.

6 декабря "Манчестер Сити" примет дома "Сандерленд", а 7-го числа "Фулхэм" сыграет на своём поле с "Кристал Пэлас".

