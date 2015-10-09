Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Сегодня 15:09
 

Контракт на исходе: Неймар неожиданно высказался о будущем в "Сантосе"

Контракт на исходе: Неймар неожиданно высказался о будущем в "Сантосе" ©Depositphotos.com/DURAOFOTO

Форвард "Сантоса" Неймар прокомментировал своё будущее на фоне истекающего контракта с клубом, который рассчитан до 31 декабря 2025 года, сообщают Vesti.kz.

"Мой приоритет всегда отдаётся "Сантосу", — приводит слова Неймара журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в недавнем поединке 37-го тура бразильского первенства, где "рыбы" уверенно разобрались с "Жувентуде" (3:0).

33-летний нападающий украсил шоу, оформив хет-трик. Всего в нынешнем сезоне Неймар выходил на поле 29 раз во всех соревнованиях, забив 11 мячей и добавив к ним четыре ассиста.

