Контракт на исходе: Неймар неожиданно высказался о будущем в "Сантосе"

Форвард "Сантоса" Неймар прокомментировал своё будущее на фоне истекающего контракта с клубом, который рассчитан до 31 декабря 2025 года, сообщают Vesti.kz.

"Мой приоритет всегда отдаётся "Сантосу", — приводит слова Неймара журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

🚨 Neymar Jr on contract expiring in few weeks: “My priority always goes to Santos”, told Prime Video. pic.twitter.com/DcS5qd50CA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2025

Отметим, что в недавнем поединке 37-го тура бразильского первенства, где "рыбы" уверенно разобрались с "Жувентуде" (3:0).

33-летний нападающий украсил шоу, оформив хет-трик. Всего в нынешнем сезоне Неймар выходил на поле 29 раз во всех соревнованиях, забив 11 мячей и добавив к ним четыре ассиста.

