Гвардиола принял решение по Хусанову в "Манчестер Сити"

Гвардиола принял решение по Хусанову в "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Защитник сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов не попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на матч 13-го тура английской премьер-лиги с "Лидсом", передают Vesti.kz.

Игрок начнёт встречу на скамейке запасных. Игра пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе "Этихад" в Манчестере и стартует в 20:00 по времени Астаны.

В нынешнем сезоне Хусанов сыграл семь матчей за "горожан" и заработал одно предупреждение.

Перед этим противостоянием "Сити" с 22 очками идёт третьим в турнирной таблице, тогда как "Лидс" находится на 18-й строчке, имея в активе 11 очков.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3 Манчестер Сити 12 7 1 4 24-10 22
4 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
5 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
6 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
7 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
8 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
9 Тоттенхэм Хотспур 12 5 3 4 20-14 18
10 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19-19 18
11 Эвертон 12 5 3 4 13-13 18
12 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
13 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 12 3 2 7 11-22 11
19 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 33 человек

