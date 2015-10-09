Гвардиола принял решение по Хусанову в "Манчестер Сити"

Защитник сборной Узбекистана по футболу Абдукодир Хусанов не попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на матч 13-го тура английской премьер-лиги с "Лидсом", передают Vesti.kz.
Игрок начнёт встречу на скамейке запасных. Игра пройдёт сегодня, 29 ноября, на стадионе "Этихад" в Манчестере и стартует в 20:00 по времени Астаны.
В нынешнем сезоне Хусанов сыграл семь матчей за "горожан" и заработал одно предупреждение.
Перед этим противостоянием "Сити" с 22 очками идёт третьим в турнирной таблице, тогда как "Лидс" находится на 18-й строчке, имея в активе 11 очков.
Your City side to face Leeds! 💪— Manchester City (@ManCity) November 29, 2025
XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland
SUBS | Trafford, Stones, Ake, Marmoush, Cherki, Ait-Nouri, Savinho, Khusanov, Lewis
🤝 @etihad pic.twitter.com/561jvqiDBa
