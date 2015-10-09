Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Гвардиола решил обменять обладателя "Золотого мяча" на 20-летнего таланта "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ищет способ укрепить атакующую линию команды и готов рассмотреть обмен испанского полузащитника "горожан" Родри Эрнандеса, передают Vesti.kz.

Как сообщает Defensa Central, обладатель "Золотого мяча"-2024 может покинуть английский клуб в рамках потенциального обмена на 20-летнего турецкого талант Арду Гюлера из мадридского "Реала". Родри играет за "Сити" с 2019 года и долгое время был ключевым игроком команды. Однако после признания его лучшим игроком мира в сентябре 2024-го футболист столкнулся с серией травм, которые серьезно ограничили его игровое время. В текущем сезоне испанец провёл лишь восемь матчей, а его текущая рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Гвардиола рассматривает Гюлера как стратегическое усиление полузащиты команды. Молодой турецкий хавбек защищает цвета "Реала" с 2023 года и в нынешней кампании уже провёл 20 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро, что делает потенциальный обмен привлекательным с финансовой точки зрения для английского клуба.

Несмотря на желание "Сити" провести сделку, в "Реале" настроены категорично: 20-летний игрок считается незаменимым, и клуб не заинтересован в обсуждении вариантов обмена. Тем не менее, Гвардиола готов использовать все возможные средства, чтобы заполучить Гюлера и добавить свежую динамику в полузащиту своего коллектива.

