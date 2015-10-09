Легендарный экс-капитан "Реала" остался без клуба

Испанский защитник Серхио Рамос объявил о своём уходе из мексиканского "Монтеррея" после завершения сезона, передают Vesti.kz.

Стороны не смогли прийти к соглашению о новом контракте, и теперь 39-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Разногласия по новому контракту

Рамос отыграл свой последний матч за "Монтеррей" в рамках Апертуры-2025, где команда уступила "Толуке". По информации TUDN, переговоры о продлении сотрудничества зашли в тупик: защитник хотел подписать контракт на один год, тогда как руководство клуба во главе с Хосе Антонио Норьегой предлагало лишь полугодовое соглашение.

Рамос подтвердил уход после матча

После игры испанец публично заявил, что его путь в команде завершён.

"Я довольно ясно сказал об этом на прошлой неделе, и, очевидно, да — это мой последний матч", — цитирует слова Рамоса Marca.

Символ "Реала" и лицо "Монтеррея" в 2025 году

Серхио Рамос стал одним из ключевых игроков "Монтеррея" в сезоне 2025 года, проведя команду через Клубный чемпионат мира и плей-офф Апертуры. Несмотря на значимое влияние, продолжить сотрудничество сторонам не удалось. Напомним, он перешел в мексиканскую команду в феврале 2025 года.

Испанец является бывшим капитаном мадридского "Реала", защищал цвета "сливочных" 16 лет, сыграв более 650 матчей и став символом эпохи. Вместе с испанским грантом он стал 4-кратным победителем Лиги чемпионов, 5-кратным чемпионом Испании и прочно вошёл в историю как один из лучших капитанов клуба.

Легендарный экс-капитан "Реала" решил стать одноклубником Модрича

