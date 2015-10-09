"Кайрат" узнал важные новости по домашнему матчу Лиги чемпионов

Греческий "Олимпиакос" объявил заявку на игру против алматинского "Кайрата" в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов, в которой не оказалось капитана пирейцев, передают Vesti.kz.

"Олимпиакос" огласил список игроков на матч в Астане

В состав гостевой команды вошли 26 футболистов.

Вратари: Николаос Ботис, Георгиос Кураклис, Константинос Дзолакис.

Потери "Олимпиакоса": капитан не сыграет

Как и ожидалось, в заявку не попал капитан команды Панайотис Рецос. Центральный защитник продолжает восстанавливаться после травмы и не сможет помочь клубу в решающем матче этапа.

Турнирное положение и дата матча

В таблице общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" занимает 35-е место, имея в активе одно очко. "Олимпиакос" располагается на 33-й позиции с двумя баллами.

Встреча пройдет 9 декабря в Астане и стартует в 20:30 по местному времени.

"Кайрат" объявил решение по Темирлану Анарбекову

