УЕФА объявил решение на домашний матч "Кайрата" в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил судейские назначения на поединок между алматинским "Кайратом" и пирейским "Олимпиакосом" в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Испанская бригада рассудит матч

Главным арбитром встречи назначен испанец Хуан Мартинес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието. Четвёртым судьёй выступит Хавьер Альберола. За работу системы видеопомощи арбитрам отвечает Карлос дель Серро, а его ассистентом станет Хавьер Иглесиас Вильянуэва.

Турнирное положение команд

Перед очной встречей "Кайрат" располагает одним очком, тогда как в активе "Олимпиакоса" — два балла. На основном этапе Лиги чемпионов алматинский клуб сыграл вничью с "Пафосом" (0:0) и уступил "Спортингу" (1:4), "Реалу" (0:5), "Интеру" (1:2) и "Копенгагену" (2:3).

В таблице общего этапа турнира "Кайрат" занимает 35-е место, а греческая команда находится двумя строками выше — на 33-й позиции.

Когда и где пройдёт матч

Матч состоится 9 декабря в Астане. Начало встречи — в 20:30 по местному времени.

