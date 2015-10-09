Воспитанник "Кайрата" за 30 миллионов начал переговоры с европейским клубом

22-летний казахстанский нападающий Хамза Якуди может вновь оказаться в Литве, где ранее защищал цвета местного клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Воспитанник алматинского "Кайрата", ведет активные переговоры о возвращении в литовский футбол. Якуди ведет переговоры с одним из клубов Литвы, где ранее выступал за "Бабрунгас".

В минувшем сезоне футболист выступал за "Женис" и AKAS, в общей сложности приняв участие в 17 матчах и отметившись двумя результативными действиями. Помимо литовского и казахстанского этапов карьеры, вингер также защищал цвета белорусского "Слонима" и шымкентского "Ордабасы".

На данный момент рыночная стоимость Якуди оценивается в 50 тысяч евро (около 29,4 млн тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!