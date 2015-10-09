Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Россия
Сегодня 20:23
 

Два клуба РПЛ начали борьбу за трансфер звезды сборной Казахстана

  Комментарии

Галымжан Кенжебек. ©КФФ

Московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат" ведут переговоры о подписании 22-летнего крайнего нападающего сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, чей контракт с "Елимаем" истекает в конце декабря, передают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

Перспективный футболист в прицеле российских клубов

Галымжан Кенжебек летом присоединился к "Елимаю" и помог команде завершить сезон на четвёртом месте, что позволило семейскому клубу выйти в квалификацию Лиги конференций. В сборной Казахстана он уже проявил себя как ключевой игрок: 10 октября в отборочном матче на ЧМ-2026 против Лихтенштейна он оформил дубль, обеспечив победу 4:0.

Статистика сезона КПЛ

На клубном уровне его выступления также впечатляют: 6+4 за 11 матчей чемпионата Казахстана в 2025 году. Эти результаты привлекли внимание европейских клубов, включая "Олимпиакос" и "Данди Юнайтед".

Перспективы трансфера

Трансферная стоимость Кенжебека оценивается в 600 тысяч евро (около 351,8 миллиона тенге). Московский клуб и грозненский пытаются убедить игрока выбрать именно их, учитывая его потенциал и ключевую роль в составе сборной Казахстана.

Со счётом 4:1 завершился матч сборной Казахстана против Уругвая

