Появились новости о выборе главного тренера в топ-клуб КПЛ

Футбольный клуб "Актобе" высоко оценивает тренерские способности украинца Андрея Демченко, однако Николай Костов продолжает числиться в качестве главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Информация об увольнении болгарина и потенциальном назначении Демченко является преждевременной. Несмотря на то, что в руководстве "Актобе" действительно симпатизируют экс-тренеру столичного "Жениса", кадровые решения будут приняты после того, как клуб перейдет в собственность нового владельца.

"Актобе" отменил учебно-тренировочный сбор, запланированный на середину декабря и приостановил работу на трансферном рынке. Демченко интересен другим клубам казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и Восточной Европы.

В минувшем сезоне под руководством 49-летнего тренера "Женис" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата.

