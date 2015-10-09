Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 22:49
 

Появились новости о выборе главного тренера в топ-клуб КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Появились новости о выборе главного тренера в топ-клуб КПЛ ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" высоко оценивает тренерские способности украинца Андрея Демченко, однако Николай Костов продолжает числиться в качестве главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Актобе" высоко оценивает тренерские способности украинца Андрея Демченко, однако Николай Костов продолжает числиться в качестве главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Информация об увольнении болгарина и потенциальном назначении Демченко является преждевременной. Несмотря на то, что в руководстве "Актобе" действительно симпатизируют экс-тренеру столичного "Жениса", кадровые решения будут приняты после того, как клуб перейдет в собственность нового владельца.

"Актобе" отменил учебно-тренировочный сбор, запланированный на середину декабря и приостановил работу на трансферном рынке. Демченко интересен другим клубам казахстанской премьер-лиги (КПЛ) и Восточной Европы.

В минувшем сезоне под руководством 49-летнего тренера "Женис" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата.


Со счётом 4:1 завершился матч сборной Казахстана против Уругвая

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 декабря 00:45   •   не начат
Торино
Торино
(Турин)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Торино
Ничья
Милан
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!