Разгромом завершился матч сборной Казахстана против Мексики за финал ЧМ

Сборная Казахстана по сокке завершила борьбу за выход в финал чемпионата мира, проходящего в Канкуне (Мексика), передают Vesti.kz.

В полуфинальном матче команда потерпела чувствительное поражение от хозяев турнира — 0:5.

Мексиканцы с первых минут навязали высокий темп и полностью контролировали ход встречи, не оставив казахстанцам шансов на камбэк. Для национальной сборной это поражение означает выход из гонки за титул и участие в матче за третье место.

Сокка — это разновидность футбола, близкая к мини-футболу, но с чуть большим полем и шестью игроками в каждой команде. Игра состоит из двух таймов по 25 минут, а состав включает пятерых полевых игроков и вратаря.

На групповом этапе казахстанцы сыграли вничью с Францией (1:1), разгромили Уругвай (4:1) и разошлись миром с Нидерландами (2:2). В четвртьфинале отечественная команда одолелала Украину (1:1, 2:1 после буллитов).

