Сборные
Сегодня 21:12
 

Матч Казахстана с Нидерландами завершился камбэком

Матч Казахстана с Нидерландами завершился камбэком ©Кадр из видео

Казахстанская команда по сокке упустила победу над сборной Нидерландов в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в мексиканском Канкуне, передают Vesti.kz.

По ходу встречи казахстанцы вели 2:0, однако нидерландцы смогли отыграться и завершить игру вничью — 2:2.

В предыдущих матчах сборная Казахстана сыграла вничью с Францией (1:1), а во втором туре одержала уверенную победу над Уругваем — 4:1.

Сокка — командная игра, схожая с мини-футболом, но с шестью игроками в команде и полем большего размера. Каждый матч состоит из двух таймов по 25 минут, а на поле помимо вратаря играют пять полевых игроков.

