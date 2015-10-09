Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 22:54
 

"Барселона" задумала подписать 15-летнего вундеркинда из топ-клуба

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" задумала подписать 15-летнего вундеркинда из топ-клуба ©ФК "Барселона"

15-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Джей Джей Габриэль впечатлил игрой за команду до 18 лет, забив 10 голов в 10 матчах, передают Vesti.kz.

Поделиться

15-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Джей Джей Габриэль впечатлил игрой за команду до 18 лет, забив 10 голов в 10 матчах, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, недавний хет-трик в матче против "Ливерпуля" (7:0) окончательно подтвердил его высокий потенциал.

"Барселона" включила Габриэля в список приоритетных молодых игроков для усиления "Ла Масии" и считает его перспективы важными для будущей конкурентоспособности клуба.

"Манчестер Юнайтед" предпринимает меры, чтобы сохранить талант: игрок привлекается к тренировкам с первой командой под руководством Рубена Аморима, что для футболиста такого возраста необычно и показывает доверие клуба.

Будущее Габриэля остаётся неопределённым: "Барселона" может сделать интересное предложение, а "Манчестер Юнайтед" со своей стороны продолжает развивать игрока, обеспечивая путь в первую команду.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:30   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Барселона
Проголосовало 64 человек

Реклама

Живи спортом!