15-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Джей Джей Габриэль впечатлил игрой за команду до 18 лет, забив 10 голов в 10 матчах, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, недавний хет-трик в матче против "Ливерпуля" (7:0) окончательно подтвердил его высокий потенциал.

"Барселона" включила Габриэля в список приоритетных молодых игроков для усиления "Ла Масии" и считает его перспективы важными для будущей конкурентоспособности клуба.

"Манчестер Юнайтед" предпринимает меры, чтобы сохранить талант: игрок привлекается к тренировкам с первой командой под руководством Рубена Аморима, что для футболиста такого возраста необычно и показывает доверие клуба.

Будущее Габриэля остаётся неопределённым: "Барселона" может сделать интересное предложение, а "Манчестер Юнайтед" со своей стороны продолжает развивать игрока, обеспечивая путь в первую команду.

