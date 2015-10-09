Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Три европейских гранда захотели подписать Неймара зимой

Бразильский нападающий Неймар вновь привлек внимание европейских клубов после яркого выступления за "Сантос", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

В чемпионате Бразилии он провёл впечатляющие матчи, включая хет-трик в игре против "Жувентуде".

Его недавний этап в Саудовской Аравии ("Аль-Хиляль") не оправдал ожиданий, и возвращение в Бразилию стало попыткой восстановить форму и уверенность.

Сразу три клуба из Серии А — "Интер", "Ювентус" и "Наполи" — проявляют интерес к нападающему. Все они видят в Неймаре возможность усилить атаку, привлечь внимание фанатов и медиа, а также добавить опыт и креативность в команду. Контракт футболиста подходит к концу, и январское трансферное окно станет решающим для его будущего в Европе.

Напомним, что в Европе Неймар играл за "Барселону" и "Пари Сен-Жермен".

