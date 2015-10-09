Президент "Барселоны" объявил решение по Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал предложение переименовать домашний стадион команды в честь легенды каталонского клуба Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

По его словам, руководство "сине-гранатовых" обсуждало такую возможность, однако признало такую инициативу несвоевременной.

"Статуя для Месси? Мы ещё не решили [этот вопрос]. У нас другие приоритеты. Подумаем, как проявить дань уважения, когда "Камп Ноу" будет полностью достроен. Мы обсуждали возможность назвать стадион его именем на заседании совета директоров. Но посчитали это неуместным. У стадиона будет название "Камп Ноу" — это стадион футбольного клуба "Барселона", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Аргентинец с 672 голами в 778 матчах является лучшим бомбардиром в истории "сине-гранатовых". В "Барселоне" Лео семь раз выигрывал "Золотой мяч".

Вместе с "сине-гранатовыми" Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

После ухода из "Барселоны" форвард отыграл два сезона во французском "Пари Сен-Жермена", а с лета 2023 играет за "Интер Майами".

Месси объявил решение по участию в чемпионате мира-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!