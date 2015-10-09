Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 10:07
 

В Аргентине сделали заявление по Месси на ЧМ-2026

  Комментарии

В Аргентине сделали заявление по Месси на ЧМ-2026 ©Depositphotos.com/thenews2.com

Легендарный форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута, известный как Батигол, уверен: Лионель Месси обязательно выступит на летнем чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Легендарный форвард сборной Аргентины Габриэль Батистута, известный как Батигол, уверен: Лионель Месси обязательно выступит на летнем чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

По его словам, режим игры в МЛС позволяет Месси избегать лишних нагрузок и спокойно готовиться к большому турниру.

"Я уверен, он сыграет в Америке. Чемпионат мира - это огромный мотиватор, который наполняет тебя волей и энергией. А Лео, к тому же, может лучше подготовиться к нему в этот раз, потому что в МЛС не так всё сложно, как в Европе", - цитирует слова Батистуты TyC Sports.

Напомним, чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года и завершится 19 июля.

Добавим, что Месси в 2022 году в составе сборной Аргентины впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

