"Реал" нашёл новую звезду: 18-летнего игрока оценили в 40 миллионов

"Реал" продолжает искать опорного полузащитника, в клубе хотят видеть молодого игрока, способного управлять игрой в центре поля и выдерживать высокие физические нагрузки, передают Vesti.kz.

По информации DefensaCentral, последним именем, которое активно обсуждается, стал греческий футболист "Олимпиакоса" Христос Музакитис.

Ранее сообщалось о возможном интересе "сливочных" к Кесу Смиту и Адаму Уортону, который особенно впечатлил "Реал" в Премьер-лиге за "Кристал Пэлас". Однако конкуренция за этих игроков очень высокая, поэтому Музакитис рассматривается как реальная альтернатива.

В "Олимпиакосе" 18-летний хавбек уже играет за первую команду и принял участие в еврокубках, где отдал три голевые передачи. Он также дебютировал за сборную Греции. В мадридском клубе считают, что Музакитис способен закрепиться в основе "Реала" и обеспечить надёжность центра поля на долгие годы.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" уже сделал предложение около 28 миллионов евро за Музакитиса, однако "Олимпиакос" рассчитывает получить от 30 до 40 миллионов. В Мадриде понимают, что решение нужно принимать как можно скорее, чтобы не упустить перспективного игрока.

