Сенсацией с двумя нокдаунами обернулся бой Узбекистана на ЧМ с участием Казахстана

Узбекистанец Шавкатжон Болтаев неожиданно уступил представителю Мозамбика Тиаго Осорио Муханге на чемпионате мира-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Бой в весовой категории до 71 килограмма получился драматичным: в первом раунде судья отсчитал нокдаун Болтаеву, однако во втором уже Осорио оказался на полу. Несмотря на это, по итогам поединка победа досталась спортсмену из Мозамбика, который выбил одного из главных претендентов на медали.

Этот результат стал второй потерей сборной Узбекистана на нынешнем мировом первенстве. Накануне на стадии 1/16 финала выбыл этнический казах из сборной Узбекистана Саят Ильясов, проиграв кыргызстанцу Омару Ливазе.

Ранее сегодня, 7 декабря, первый поединок на чемпионате мира-2025 провёл казахстанец Оразбек Асылкулов — результат его боя доступен по ссылке. В вечерней сессии Казахстан также представят Ертуган Зейнуллинов и Абылайхан Жусупов. Подробности о соперниках и прямая трансляция - здесь.

Турнир проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA) с 4 по 13 декабря, а призовой фонд для победителей и призёров достигает 300 000 долларов.

Со счётом 5:0 и нокдауном обернулся бой Узбекистана на ЧМ с участием Казахстана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!