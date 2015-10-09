Казахский боксёр огорчил Узбекистан на ЧМ-2025 в Дубае

Этнический казах из сборной Узбекистана Саят Ильясов уступил в 1/16 финала чемпионата мира по боксу IBA и завершил участие в турнире, передают Vesti.kz.

Первая неудача Узбекистана в Дубае

Во втором поединке на мировом первенстве-2025 в Дубае (ОАЭ) в весовой категории до 63,5 кг Ильясов встретился с Омаром Ливазой из Кыргызстана. Судьи единогласно отдали победу спортсмену из Кыргызстана со счётом 5:0. Это поражение стало первым для сборной Узбекистана на турнире, а Ливаза благодаря победе вышел в следующий этап соревнований.

Казахстанские боксёры на турнире

Ранее, 7 декабря, первый бой на чемпионате мира провёл казахстанский боксер Оразбек Асылкулов — его результат доступен по ссылке. В вечерней сессии выступят ещё два представителя страны: Ертуган Зейнуллинов и Абылайхан Жусупов. Подробности о соперниках и прямая трансляция боёв доступны здесь.

Призовые ЧМ-2025

Международная боксёрская ассоциация (IBA) проводит чемпионат мира с 4 по 13 декабря. Победители турнира получат по 300 000 долларов, серебряные призёры — 150 000 долларов, бронзовые медалисты — 75 000 долларов, а команды, остановившиеся на стадии четвертьфинала, заработают по 10 000 долларов.

Со счётом 5:0 и нокдауном обернулся бой Узбекистана на ЧМ с участием Казахстана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!