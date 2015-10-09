Казахстанец трижды отправил соперника в нокдаун и оформил разгром на ЧМ по боксу

Казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов успешно стартовал на чемпионате мира-2025 IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 63,5 килограмма стал представитель Монголии Даваадалай Алтангерел. Уже в первом раунде Зейнуллинов дважды отправил оппонента в нокдаун, закрепив своё преимущество.

Во второй трёхминутке Ертуган повторил успех - за несколько секунд до конца казахстанец снова потряс монгола. Рефери вновь открыл счёт.

Таким образом, Зейнуллинов выходит в следующую стадию.

Ранее в дневной сессии также успешно выступил другой представитель сборной Казахстана Оразбек Асылкулов - подробности по ссылке.

Далее, в вечерней, на ринг выйдет один из лидеров национальной команды Абылайхан Жусупов. Подробнее о его сопернике и прямая трансляция поединка доступна здесь.

Чемпионат мира по боксу IBA в Дубае продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира будут награждены призом в 300 000 долларов, серебряные призёры — 150 000 долларов, бронзовые медалисты — 75 000 долларов, а участники, выбывшие на стадии четвертьфинала, получат по 10 000 долларов.

