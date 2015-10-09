Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 09:21
 

Игрок "Сельты" установил уникальное достижение в победном матче с "Реалом"

  Комментарии

Игрок "Сельты" установил уникальное достижение в победном матче с "Реалом" ©ФК "Сельта"

Полузащитник испанского клуба "Сельта" Виллиот Сведберг добился уникального достижения в матче 15-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Его дубль помог "Сельте" сенсационно выиграть на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 2:0.

По информации Stata Football, Сведберг — первый иностранный игрок, забивавший в трёх подряд матчах Ла Лиги против "Реала" с октября 2018 года, когда экс-форвард "Барселоны" Луис Суарес тоже отличился в трёх встречах подряд.

21-летний Сведберг выступает за "Сельту" с 2022 года. До этого играл на родине за команды "Хаммарбю Таланг", "Фрей" и "Хаммарбю".

"Реал" с 36 очками занимает второе место в таблице и уже на четыре балла отстаёт от лидирующей "Барселоны", а "Сельта" с 19 очками располагается на десятой позиции.

14 декабря "Сельта" сыграет дома против "Атлетика", а "Реал" встретится на выезде с "Алавесом".

Хаби Алонсо высказался о сенсационном поражении "Реала"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

