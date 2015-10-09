Игрок "Сельты" установил уникальное достижение в победном матче с "Реалом"

Полузащитник испанского клуба "Сельта" Виллиот Сведберг добился уникального достижения в матче 15-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Его дубль помог "Сельте" сенсационно выиграть на "Сантьяго Бернабеу" со счётом 2:0.

По информации Stata Football, Сведберг — первый иностранный игрок, забивавший в трёх подряд матчах Ла Лиги против "Реала" с октября 2018 года, когда экс-форвард "Барселоны" Луис Суарес тоже отличился в трёх встречах подряд.

21-летний Сведберг выступает за "Сельту" с 2022 года. До этого играл на родине за команды "Хаммарбю Таланг", "Фрей" и "Хаммарбю".

"Реал" с 36 очками занимает второе место в таблице и уже на четыре балла отстаёт от лидирующей "Барселоны", а "Сельта" с 19 очками располагается на десятой позиции.

14 декабря "Сельта" сыграет дома против "Атлетика", а "Реал" встретится на выезде с "Алавесом".

