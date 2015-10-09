Хаби Алонсо высказался о сенсационном поражении "Реала"

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал сенсационное поражение команды от "Сельты" в 15-м туре Ла Лиги, передаёт Vesti.kz.

Громкой сенсацией и тремя удалениями закончился матч "Реала" в Ла Лиге

- Что случилось с командой?

- Все мы расстроены, это был не тот матч, который мы хотели, и не тот результат. С самого начала травма Милитао нам навредила, было тяжело восстановиться. Мы скорректировали некоторые моменты, но игра не сложилась так, как планировали. Нужно перевернуть страницу как можно скорее. Это всего три очка, впереди ещё много матчей Ла Лиги. В среду у нас Лига чемпионов, чтобы отреагировать и избавиться от неприятного послевкусия, - приводит его слова AS.

- Не хватило интенсивности?

- Это не то, чего мы ожидали. Мы планировали играть с хорошим ритмом, давить на сильного соперника, но чего-то не хватало. Травма Милитао изменила наши планы. Плохая новость - травмы продолжают влиять на команду, и эта добавилась к списку. Реакция далась тяжело, почти удалось, когда остались в меньшинстве. Потеря трёх очков - это больно, мы расстроены, и теперь нужно показать другое лицо в среду. Все берём на себя ответственность, как в хорошие, так и в сложные моменты. Нужно подходить к этому ответственно и не смотреть слишком далеко. Ситуация осложняется травмами, нужно менять что-то - посмотрим.

- Чувствуете силы, чтобы справиться с этим?

- Да, все вместе, понимая, что это футбол. Нужно смотреть вперёд. Мы знаем, каковы требования к нам, поражения болезненны, но важно двигаться дальше. Это ответственность всех, и мы должны вместе делать всё правильно. Потерянные очки важны, но не критичны.

- Почему команда "вышла из себя"?

- Решения судьи нас вывели из себя. Он не учитывал потери времени, мешал задавать ритм, был слишком снисходителен. Желтая карточка Каррерасу - спорное решение. Мне это не понравилось, это выбило нас из ритма. Судейство мне не понравилось.

- Хотелось бы работать с большей терпеливостью и меньшим давлением?

- Сейчас думаем о среде. Момент болезненный, но нужно смотреть вперёд, с требованием, которое предъявляет клуб, и с необходимой гордостью. Это краткосрочная цель.

- Как искать решения против низких блоков?

- Нужно искать варианты, это ситуации, с которыми мы часто сталкиваемся. Нужно готовиться и создавать больше моментов. Когда мы играли вдесятером, создали больше возможностей. Это вопрос поиска и работы. Команда хочет конкурировать, строить фундамент. Мы на правильном пути.

- Этот матч - отражение проблем команды?

- В каждом матче на кону три очка. Мы много работаем в Вальдебебасе и должны сосредоточиться на этом. Потерять три очка - это больно, мы разделяем это с болельщиками. Хотели быть выше в таблице, но впереди ещё много матчей. Это футбол, такое случается.

Отметим, что "Реал" с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице и уже на четыре пункта отстаёт от лидирующей "Барселоны", а "Сельта" с 19 очками располагается на десятой строчке.

14 декабря "Сельта" примет дома "Атлетик", а "Реал" сыграет на выезде против "Алавеса".

