Лидеры "Ливерпуля" заступились за Салаха и решили уволить тренера

Капитан английского "Ливерпуля" нидерландец Вирджил ван Дейк и ряд ведущих игроков команды поддержали своего одноклубника египтянина Мохамеда Салаха в конфликте с главным тренером Арне Слотом, передают Vesti.kz.

Игроки встали на сторону Салаха

Как сообщает журналист Джеймс Уотленд в социальных сетях, лидеры английского клуба открыто поддержали 33-летнего вингера. Игроки выступают за смену рулевого команды и настаивают на увольнении нидерландского специалиста.

Текущая форма команды и игрока

После 15 туров английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" набрал всего 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. Сам Салах, которому сейчас 33 года, провёл 19 матчей, забил пять голов и сделал три ассиста. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

