Англия
Сегодня 13:30
 

Лидеры "Ливерпуля" заступились за Салаха и решили уволить тренера

  Комментарии

Лидеры "Ливерпуля" заступились за Салаха и решили уволить тренера Моамед Салах. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Капитан английского "Ливерпуля" нидерландец Вирджил ван Дейк и ряд ведущих игроков команды поддержали своего одноклубника египтянина Мохамеда Салаха в конфликте с главным тренером Арне Слотом, передают Vesti.kz.

Игроки встали на сторону Салаха

Как сообщает журналист Джеймс Уотленд в социальных сетях, лидеры английского клуба открыто поддержали 33-летнего вингера. Игроки выступают за смену рулевого команды и настаивают на увольнении нидерландского специалиста.

Ранее Салах раскритиковал руководство клуба и Арне Слота - подробнее по ссылке

Текущая форма команды и игрока

После 15 туров английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" набрал всего 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице. Сам Салах, которому сейчас 33 года, провёл 19 матчей, забил пять голов и сделал три ассиста. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 15 10 3 2 28-9 33
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35-16 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20-12 26
5 Челси 15 7 4 4 25-15 25
6 Эвертон 15 7 3 5 18-17 24
7 Брайтон энд Хов Альбион 15 6 5 4 25-21 23
8 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
9 Ливерпуль 15 7 2 6 24-24 23
10 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 25-18 22
11 Ньюкасл Юнайтед 15 6 4 5 21-19 22
12 Манчестер Юнайтед 14 6 4 4 22-21 22
13 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
14 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
15 Фулхэм 15 5 2 8 20-24 17
16 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14-25 15
18 Вест Хэм Юнайтед 15 3 4 8 17-29 13
19 Бернли 15 3 1 11 16-30 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 14 0 2 12 7-29 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Милан   •   Общий этап, мужчины
10 декабря 01:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 7 человек

