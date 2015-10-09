"Ливерпуль" нашёл замену Салаху за 150 миллионов после конфликта

Английский "Ливерпуль" активизировал трансферные действия после сигналов недовольства Мохамеда Салаха. Клуб планирует подписать Дезире Дуэ из "Пари Сен-Жермен" за 150 миллионов евро, чтобы заранее подготовиться к возможному уходу египтянина, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Дезире Дуэ — молодая надежда атаки

Дезире Дуэ, 20-летний вингер, способен играть на обеих флангах, отличается скоростью, техникой и умением создавать моменты в ограниченном пространстве. Французский клуб рассматривает игрока как проект на будущее, но крупное предложение и желание самого футболиста получать больше игрового времени делают трансфер возможным.

Будущее Салаха в "Ливерпуле" под вопросом

Салах остаётся символом "Ливерпуля", однако его роль в команде изменилась, и клуб готовится ко всем сценариям. Спортивное руководство видит в Дуэ стратегическое усиление, способное сразу дать результат и обеспечить будущее атаки клуба.

Трансфер как серьёзная ставка

Если трансфер состоится, это станет значимой ставкой "Ливерпуля", которая может задать тон на европейском рынке и подготовить клуб к возможной потере лидера атакующей линии.

Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года, когда перешёл из "Ромы" за 42 миллиона евро. В его карьере также были "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун". В нынешнем сезоне египтянин провёл за "красных" 19 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

