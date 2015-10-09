Бекхэм раскрыл позицию Месси по "Барселоне"

"Интер Майами" стал чемпионом МЛС, а Лионель Месси вновь оказался в центре внимания. Вместе с ним трофей выиграли и другие бывшие игроки "Барселоны" — Серхио Бускетс, Жорди Альба, Луис Суарес и Хавьер Маскерано, который сейчас работает главным тренером, передают Vesti.kz.

Любовь Месси к "Барселоне"

После победы в МЛС совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм рассказал о разговоре с Месси:

"Мне бы хотелось, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры, но он сказал, что думает только о том, чтобы жить рядом с "Камп Ноу", - приводит его слова El Nacional.

По словам Бекхэма, Месси демонстрирует любовь к "Барселоне" во всём:

"У него на ноге тату с логотипом клуба, этот логотип даже на его бутылке с водой".

Вернётся ли Месси?

Несмотря на теплые чувства Месси, его возвращение на поле в футболке "Барсы" практически исключено. Но клуб всё ещё должен провести обещанный прощальный матч в честь аргентинца на "Камп Ноу".

Месси играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год, после чего два сезона провёл в составе "Пари Сен-Жермен". В 2023-м он присоединился к "Интер Майами", с которым в октябре продлил контракт до 31 декабря 2028 года.

