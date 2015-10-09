Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 09:57
 

Два ассиста Месси сделали "Интер Майами" чемпионом МЛС

  Комментарии

Поделиться
Два ассиста Месси сделали "Интер Майами" чемпионом МЛС ©x.com/InterMiamiCF

"Интер Майами" стал чемпионом американской футбольной лиги МЛС, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Интер Майами" стал чемпионом американской футбольной лиги МЛС, передают Vesti.kz.

В финале плей-офф в Форт-Лодердейле "цапли" победили "Ванкувер" со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит после автогола Эдиера Окампо на 8-й минуте. Затем "Ванкувер" сравнял счёт благодаря точному удару Али Ахмеда на 60-й минуте. Победу "Интер Майами" принесли голы Родриго Де Пауля (77-я минута) и Тадео Альенде (90+6-я минута), которым ассистировал Лионель Месси.

Таким образом, "Интер Майами" впервые в своей истории стал чемпионом МЛС.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Сельта
Проголосовало 14 человек

Реклама

Живи спортом!