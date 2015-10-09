Два ассиста Месси сделали "Интер Майами" чемпионом МЛС

"Интер Майами" стал чемпионом американской футбольной лиги МЛС, передают Vesti.kz.

В финале плей-офф в Форт-Лодердейле "цапли" победили "Ванкувер" со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит после автогола Эдиера Окампо на 8-й минуте. Затем "Ванкувер" сравнял счёт благодаря точному удару Али Ахмеда на 60-й минуте. Победу "Интер Майами" принесли голы Родриго Де Пауля (77-я минута) и Тадео Альенде (90+6-я минута), которым ассистировал Лионель Месси.

Таким образом, "Интер Майами" впервые в своей истории стал чемпионом МЛС.

