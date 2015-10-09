Салах сделал заявление об уходе из "Ливерпуля"

Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал резкое заявление после матча 15-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Лидса" (3:3), передают Vesti.kz.

33-летний футболист в третий раз подряд остался в запасе и впервые публично рассказал о своих переживаниях и возможном уходе из клуба.

Звёздный нападающий не скрывал разочарования из-за решения тренерского штаба оставить его вне стартового состава:

"Не могу в это поверить, очень разочарован. Так много сделал для этого клуба, все это видели на протяжении многих лет, особенно в прошлом сезоне. Сидеть на скамейке запасных, не знаю почему. Чувствую, клуб сделал меня козлом отпущения. Так я это ощущаю.

Много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но внезапно этих отношений просто нет. Не знаю, почему.

Честно говоря, для меня это неприемлемо. Не знаю, почему со мной всегда так происходит. Мо виноват во всём, потому что он проблема. Не считаю, что я проблема.

Вчера разговаривал со своей мамой и сказал ей, что не выйду на поле. Вы этого не знали, я знал. Сказал ей, чтобы она приехала на следующий матч, потому что это может быть мой последний матч за этот клуб. Посмотрим, что будет, в моей голове я буду наслаждаться этим в любом случае, потому что не знаю, что будет дальше. Матч будет на "Энфилде", так что это моё прощание перед отъездом на Кубок африканских наций»**, — цитирует слова Салаха VG.