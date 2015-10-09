Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 13:46
 

"Барселона" согласилась продать лидера в топ-клуб за 100 миллионов

  Комментарии

"Барселона" согласилась продать лидера в топ-клуб за 100 миллионов Рафинья Диас. ©Depositphotos/mrogowski_photography

"Ливерпуль" нацелился на бразильского вингера "Барселоны" Рафинью Диаса и готов предложить за него около 100 миллионов евро уже следующим летом, передают Vesti.kz.

Рафинья — главный кандидат на замену Салаха

Как сообщает Fichajes, в английском клубе рассматривают 28-летнего футболиста как идеального преемника египтянина Мохамеда Салаха, который может покинуть клуб после спада в форме и появления заманчивых предложений из Саудовской Аравии.

Бразилец впечатляет руководство мерсисайдцев своей скоростью, дриблингом и умением завершать атаки, а также уже имеет опыт игры в АПЛ.

"Барселона" готова рассмотреть продажу

Каталонский клуб, испытывающий финансовые трудности, открыт к переговорам по трансферу Рафиньи. Предложение в районе 100 миллионов евро может существенно улучшить экономическое положение "сине-гранатовых" и дать возможность для новых подписаний. Контракт игрока действует ещё несколько сезонов, что позволяет клубу выстраивать выгодную стратегию на переговорах.

Трансфер, выгодный всем сторонам

Для "Ливерпуля" покупка Рафиньи станет мощным шагом в перестройке атаки, а сам футболист получит ключевую роль в команде, где его качества будут максимально востребованы.

"Барселона" же сможет укрепить финансовую стабильность и оптимизировать состав. В Англии уверены, что решение о потенциальном трансфере будет принято в ближайшие месяцы, а Диас может стать одной из главных фигур летнего рынка.

В текущем сезоне бразилец провёл семь матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 90 миллионов евро.

