Италия
Сегодня 12:00
 

"Милан" попросил Модрича убедить игрока "Реала" уйти из клуба

  Комментарии

"Милан" попросил Модрича убедить игрока "Реала" уйти из клуба Лука Модрич. ©ФК "Милан"

Итальянский "Милан" хочет воспользоваться авторитетом своего новичка - хорватского полузащитника Луки Модрича - чтобы заполучить ещё одного футболиста мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Модрич может стать ключом к новому трансферу

Руководство "россонери" рассчитывает, что 40-летний хавбек убедит бывшего одноклубника перейти в итальянский гранд. По данным Sports Illustrated, "Милан" рассматривает украинского вратаря "сливочных" Андрея Лунина в качестве приоритетной цели на лето. 26-летний игрок долгие годы выступает в роли дублёра Тибо Куртуа, и ситуация не улучшается: бельгиец недавно продлил контракт до 2027 года.

В Милане считают, что влияние Модрича может сыграть важную роль: хорват и Лунин долго играли вместе, и их тесное взаимодействие должно помочь убедить украинца выбрать Италию.

Причина поиска нового первого номера

Ситуация вокруг основного первого номера "красно-чёрных" Майка Меньяна вынуждает клуб искать замену заранее. Контракт французского голкипера истекает летом, и вероятность его ухода растёт — стороны пока не договорились о продлении.

Если Меньян действительно покинет клуб, Лунин может получить шанс стать основным вратарём топ-команды. Его выступления в отсутствие Куртуа неоднократно доказывали, что он готов к роли основного игрока.


Конкурентов стало меньше

Минувшим летом Лунином интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла", однако в ближайшее трансферное окно, по данным источника, эти клубы вряд ли вновь выйдут на рынок в поисках голкиперов.

Это создаёт для "Милана" благоприятные условия: с помощью Модрича клуб рассчитывает убедить Лунина начать новый этап карьеры в Италии.

Примечательно, что украинец за прошедшую половину сезона провёл лишь один матч за "королевский клуб". На данный момент он оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее "Милан" принял решение по будущему 40-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича.

Добавим также, что Модрич раскрыл секрет успеха Зинедина Зидана в "Реале".

Клуб Модрича решил вернуть легендарного игрока: ему 41 и побеждал в ЛЧ

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Наполи 14 10 1 3 22-12 31
2 Интер 14 10 0 4 32-13 30
3 Милан 13 8 4 1 19-9 28
4 Рома 14 9 0 5 15-8 27
5 Болонья 14 7 4 3 23-12 25
6 Комо 14 6 6 2 19-11 24
7 Ювентус 14 6 5 3 18-14 23
8 Кремонезе 14 5 5 4 18-17 20
9 Сассуоло 14 6 2 6 19-17 20
10 Лацио 14 5 4 5 16-11 19
11 Удинезе 13 5 3 5 14-20 18
12 Аталанта 14 3 7 4 17-17 16
13 Торино 13 3 5 5 12-23 14
14 Кальяри 14 3 5 6 14-19 14
15 Лечче 14 3 4 7 10-19 13
16 Парма 13 2 5 6 9-17 11
17 Дженоа 13 2 5 6 13-20 11
18 Пиза 13 1 7 5 10-18 10
19 Верона Хеллас 14 1 6 7 11-21 9
20 Фиорентина 14 0 6 8 11-24 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 декабря 00:45   •   не начат
Торино
Торино
(Турин)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Торино
Ничья
Милан
Проголосовало 34 человек

