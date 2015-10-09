"Милан" попросил Модрича убедить игрока "Реала" уйти из клуба

Итальянский "Милан" хочет воспользоваться авторитетом своего новичка - хорватского полузащитника Луки Модрича - чтобы заполучить ещё одного футболиста мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Модрич может стать ключом к новому трансферу

Руководство "россонери" рассчитывает, что 40-летний хавбек убедит бывшего одноклубника перейти в итальянский гранд. По данным Sports Illustrated, "Милан" рассматривает украинского вратаря "сливочных" Андрея Лунина в качестве приоритетной цели на лето. 26-летний игрок долгие годы выступает в роли дублёра Тибо Куртуа, и ситуация не улучшается: бельгиец недавно продлил контракт до 2027 года.

В Милане считают, что влияние Модрича может сыграть важную роль: хорват и Лунин долго играли вместе, и их тесное взаимодействие должно помочь убедить украинца выбрать Италию.

Причина поиска нового первого номера

Ситуация вокруг основного первого номера "красно-чёрных" Майка Меньяна вынуждает клуб искать замену заранее. Контракт французского голкипера истекает летом, и вероятность его ухода растёт — стороны пока не договорились о продлении.

Если Меньян действительно покинет клуб, Лунин может получить шанс стать основным вратарём топ-команды. Его выступления в отсутствие Куртуа неоднократно доказывали, что он готов к роли основного игрока.

Конкурентов стало меньше

Минувшим летом Лунином интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла", однако в ближайшее трансферное окно, по данным источника, эти клубы вряд ли вновь выйдут на рынок в поисках голкиперов.

Это создаёт для "Милана" благоприятные условия: с помощью Модрича клуб рассчитывает убедить Лунина начать новый этап карьеры в Италии.

Примечательно, что украинец за прошедшую половину сезона провёл лишь один матч за "королевский клуб". На данный момент он оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее "Милан" принял решение по будущему 40-летнего хорватского полузащитника Луки Модрича.

Добавим также, что Модрич раскрыл секрет успеха Зинедина Зидана в "Реале".

Клуб Модрича решил вернуть легендарного игрока: ему 41 и побеждал в ЛЧ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!