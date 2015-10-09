Его больше не видят в "Реале": стала известна дата дебюта игрока в новом клубе

Будущее Эндрика Фелипе в "Реале" становится все более определенным, передают Vesti.kz.

После инцидента в матче с "Сельтой" (0:2), когда 19-летний нападающий был удален, не успев выйти на поле, Эндрик рискует пропустить остаток сезона в Ла Лиге.

Это может стать его последним матчем за мадридский клуб, так как до зимней паузы остаются всего два матча, и возможно, что его отстранение уже не за горами.

Тем временем, по информации ESPN, Эндрик скоро отправится в аренду в "Лион". Сделка будет завершена между Рождеством и Новым годом, и бразилец присоединится к французскому клубу 1 января.

Ожидается, что его дебют в Лиге 1 состоится 3 января в матче с "Монако".

Важно отметить, что "Лион" будет покрывать половину зарплаты игрока, при этом сам Эндрик не будет иметь обязательства по выкупу, что делает этот трансфер выгодным для французского клуба.

Гвардиола может стать причиной увольнения Алонсо в "Реале"

Напомним, что статистика Эндрика за сезон 2025/2026 пока оставляет желать лучшего: он сыграл всего один матч в Ла Лиге, проведя на поле 11 минут, не отметившись ни голом, ни передачей.

Однако за время пребывания в "Реале" Эндрик уже успел выиграть Суперкубок УЕФА (2024) и Межконтинентальный кубок (2024), а также стал самым молодым игроком клуба, который забил в Лиге Чемпионов. Его дебют в основной команде состоялся летом 2024 года.

