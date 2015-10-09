Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 15:26
 

Гвардиола может стать причиной увольнения Алонсо в "Реале"

Гвардиола может стать причиной увольнения Алонсо в "Реале" Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Баскский специалист Хаби Алонсо может лишиться поста главного тренера "Реала", и ключевую роль в его возможной отставке способен сыграть экс-наставник каталонской "Барселоны" Хосеп Гвардиола, передают Vesti.kz.

Матч против "Сити" — решающий для судьбы тренера

"Манчестер Сити" Гвардиолы приедет на "Сантьяго Бернабеу" в ночь с 10 на 11 декабря в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Именно этот поединок может определить будущее Алонсо в "королевском клубе". По информации испанских Don Balon, поражение от команды каталонца способно стать последней каплей для руководства "сливочных".

Настроение внутри клуба — тревожное

Недавнее поражение "Реала" от "Сельты" (0:2) в 15-м туре Ла Лиги усилило давление на Алонсо. Президент мадридского гранда Флорентино Перес всё больше раздражён происходящим, а ситуация в раздевалке становится всё более напряжённой. Сообщается, что часть игроков недовольна методами тренера, что влияет и на игру, и на результаты команды.

Поражение может привести к немедленной отставке

Если "Реал" потерпит крупное поражение от "Манчестер Сити", Перес может решить вопрос жёстко и быстро — освободить Алонсо от его обязанностей. По информации источников, доверие к тренеру стремительно тает, а терпение руководства на исходе.

После пяти туров мадридцы набрали 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" располагается на девятой строчке, имея в активе 10 баллов.

Ранее Гвардиола задумал трансфер 18-летнего вундеркинда за 120 миллионов.

Добавим также, что Гвардиола решил обменять обладателя "Золотого мяча" на 20-летнего таланта "Реала".

Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Италия, Милан   •   Общий этап, мужчины
10 декабря 01:00   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 18 человек

