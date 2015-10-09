Гвардиола может стать причиной увольнения Алонсо в "Реале"

Баскский специалист Хаби Алонсо может лишиться поста главного тренера "Реала", и ключевую роль в его возможной отставке способен сыграть экс-наставник каталонской "Барселоны" Хосеп Гвардиола, передают Vesti.kz.

Матч против "Сити" — решающий для судьбы тренера

"Манчестер Сити" Гвардиолы приедет на "Сантьяго Бернабеу" в ночь с 10 на 11 декабря в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Именно этот поединок может определить будущее Алонсо в "королевском клубе". По информации испанских Don Balon, поражение от команды каталонца способно стать последней каплей для руководства "сливочных".

Настроение внутри клуба — тревожное

Недавнее поражение "Реала" от "Сельты" (0:2) в 15-м туре Ла Лиги усилило давление на Алонсо. Президент мадридского гранда Флорентино Перес всё больше раздражён происходящим, а ситуация в раздевалке становится всё более напряжённой. Сообщается, что часть игроков недовольна методами тренера, что влияет и на игру, и на результаты команды.

Поражение может привести к немедленной отставке

Если "Реал" потерпит крупное поражение от "Манчестер Сити", Перес может решить вопрос жёстко и быстро — освободить Алонсо от его обязанностей. По информации источников, доверие к тренеру стремительно тает, а терпение руководства на исходе.

После пяти туров мадридцы набрали 12 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" располагается на девятой строчке, имея в активе 10 баллов.

